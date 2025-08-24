Tokat'ta yangın! Kontrol altına alındı

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Çayören köyü yakınlarında çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır