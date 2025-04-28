HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tokat'ta yangında evde mahsur kalan 2 çocuğu polis kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında evdeki 2 çocuk, aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta yangında evde mahsur kalan 2 çocuğu polis kurtardı

Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde Mükremin Pelit'e ait kızı Gizem Çetinbaş, torunları Oğuz Çetinbaş (1) ve Göktuğ Çetinbaş'ın (3) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Yangın anında evde yalnız olan 2 çocuk, aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı.

Kurtarma anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dumanların evin penceresinden çıkmaya başlaması, polis memurları Zekeriya Aslan ve Yasin Karagöz'ün pencerenin demirliklerini çıkararak evin içine girdiği, çocukları bulup dışarı çıkardığı anlar yer aldı.

Dumandan etkilenen 2 çocuk olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski HDP il başkanı hakkında karar! Eski HDP il başkanı hakkında karar!
Millet Kütüphanesinde harem selamlık uygulaması tartışma yarattı: 'Cep Kafe'ler "bayan" ve "erkek" diye ikiye ayrıldıMillet Kütüphanesinde harem selamlık uygulaması tartışma yarattı: 'Cep Kafe'ler "bayan" ve "erkek" diye ikiye ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
yangın Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İngiliz boksör tarafından öldüresiye darbedilmişti... Yaşadığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

İngiliz boksör tarafından öldüresiye darbedilmişti... Yaşadığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

Tüyler ürperten olay eve girilince anlaşıldı

Tüyler ürperten olay eve girilince anlaşıldı

6.2'li depremde kolonlar patladı, içinden çıkanlar şoke etti

6.2'li depremde kolonlar patladı, içinden çıkanlar şoke etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.