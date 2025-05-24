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Tokat'ta yayla göçü! Sosyal medyada ilgi gördü

Tokat'ta baharın gelişiyle birlikte şehir merkezinden geçen yüzlerce küçükbaş hayvanın yayla göçü, dron ile havadan görüntülendi.

Tokat'ta yayla göçü! Sosyal medyada ilgi gördü

Tokat'ta baharın gelişiyle birlikte yüzyıllardır süregelen geleneksel yayla göçü de başladı. Kış mevsimini küçükbaş hayvan sürüleri ile köylerde geçiren besiciler, yaz aylarını daha serin ve verimli yaylalarda geçirmek üzere yola çıktı.

Gece saatlerinde başlayan göç sırasında Tokat şehir merkezinden geçen küçükbaş sürüsü etkileyici görüntüler oluşturdu. Sürünün geçişi sırasında şehir trafiği kısa süreliğine aksasa da, vatandaşlar bu nadir anı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Göç anları, dron ile havadan da görüntülenerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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