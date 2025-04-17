HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tokat'ta yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, orman ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 7 personel gözaltına alındı.

Tokat'ta yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, orman ihalelerinde yolsuzluk yapılarak haksız maddi menfaat sağlandığı, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi.

Yapılan operasyonda 1 orman işletme müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 orman işçisi olmak üzere toplam 7 orman işletme müdürlüğü personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa, Paskalya çerçevesinde cezaevinde mahkumları ziyaret ettiPapa, Paskalya çerçevesinde cezaevinde mahkumları ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı ve KKTC Sağlık Bakanlığı arasında hastane yapımına ilişkin protokol imzalandıSağlık Bakanlığı ve KKTC Sağlık Bakanlığı arasında hastane yapımına ilişkin protokol imzalandı

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'daki okulda veli ile sınıf öğretmeni arasında 'Başörtüsü' tartışması! "Kadın gibisin, Suriyeli, Afganlı gibi söylemlerle..."

Samsun'daki okulda veli ile sınıf öğretmeni arasında 'Başörtüsü' tartışması! "Kadın gibisin, Suriyeli, Afganlı gibi söylemlerle..."

Trump'tan Çin ile ilgili açıklama: 'Yeni anlaşma yapacağız'

Trump'tan Çin ile ilgili açıklama: 'Yeni anlaşma yapacağız'

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart!

Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart!

Anne babalar dikkat! Bu 5 çocuk ürünü piyasadan toplatıldı

Anne babalar dikkat! Bu 5 çocuk ürünü piyasadan toplatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.