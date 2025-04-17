Tokat'ta yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, orman ihalelerinde yolsuzluk yapılarak haksız maddi menfaat sağlandığı, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi.

Yapılan operasyonda 1 orman işletme müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 orman işçisi olmak üzere toplam 7 orman işletme müdürlüğü personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır