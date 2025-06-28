HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tokatlı üreticiden halka ikram karpuzlar yarım saatte bitti

Tokat’ta bir karpuz üreticisi vatandaşlara 26 ton karpuz dağıttı.

Tokatlı üreticiden halka ikram karpuzlar yarım saatte bitti

Tokat’ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe merkezi meydanında halka dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi, 30 dakikada 26 ton karpuz bitti. Geçtiğimiz yıl ilçe merkezinde 43 ton karpuz dağıtan Kutsal, bu yıl da iki kamyon karpuz dağıtacak.

Mehmet Kutsal, "Halkımız yesin diye bu yıl da karpuz dağıtımına devam ediyoruz. Geçen yıl da iki araba dağıtmıştık. Bu yıl 26 ton geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde yine dağıtacağız. Hüseyin Kodak abimizle beraber dağıtıyoruz. O gönderiyor biz de burada dağıtıyoruz. Bu zamana kadar ki en lezzetli karpuzu ücretsiz dağıtıyoruz" dedi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araçta unutulan cep telefonu patladı, otomobil alev aldıAraçta unutulan cep telefonu patladı, otomobil alev aldı
Bayraktar AKINCI, hava hedeflerini KEMANKEŞ 1 ile vurduBayraktar AKINCI, hava hedeflerini KEMANKEŞ 1 ile vurdu

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.