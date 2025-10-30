HABER

Tokat’ta 450 kilo kaçak tütün yakalandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlediği operasyonda 450 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, G.K. ve S.O. isimli şahısların şehir dışından Tokat’a kaçak tütün getireceği yönünde alınan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Adli mercilerden alınan arama kararına istinaden şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 450 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.K. ve S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticareti yapan şahıslara yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

