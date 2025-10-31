Tokat’ta kaza yapan otomobil bariyere girdi

Edinilen bilgilere göre, T.B. idaresindeki otomobil Marul Sokak’tan çevre yoluna çıktığı sırada, Cezaevi istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından H.Ö.’nün kullandığı araç, yol ortasındaki demir bariyere saplanarak durabildi. Meydana gelen kazada H.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır