Tokat’ta örtü yangını kontrol altına alındı

Tokat’ın Çayören köyü yakınlarında çıkan örtü yangını ekipler ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Hazar Gönüllü

Merkeze bağlı Çayören köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)

