TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde rekor başvuru: TC kimlik son numarasına göre takvim işliyor

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi büyük ilgi görüyor. İlk günde rekor başvuru sayısına ulaşılırken, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda alınıyor. Proje, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına önemli bir fırsat sunuyor.

Cansu Akalp

İlk Günde Bir Milyona Yakın Başvuru Yapıldı, TC Kimlik Numarasının Son Hanesine Göre Başvuru Günleri Belirlendi

TOKİ'nin hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesi, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte büyük bir ilgiyle karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın açıklamasına göre, başvuruların ilk gününde 936 bin 159 kişi projeye başvuruda bulundu. Bu rekor başvuru sayısı, konut sahibi olma hayali kuran vatandaşların projeye olan yoğun ilgisini gözler önüne serdi. Başvurular, belirlenen takvim doğrultusunda TC kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor. İlk gün, TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdi. Bugün ise, son hanesi '2' olan vatandaşlar başvurularını yapabilecek. Takvim, tüm vatandaşların başvuru yapabilmesi için düzenlenmiş durumda. Proje kapsamında, İstanbul'da 100 bin, Türkiye genelinde ise toplamda 500 bin konut inşa edilecek. Bu konutlar, dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olabilmesine imkan tanıyacak. Projede, şehit aileleri, gaziler, engelliler, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler, emekliler ve gençler için özel kontenjanlar ayrıldı. Bu sayede, toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların konut sahibi olma fırsatından yararlanması hedefleniyor. 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan konutlara başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'a kadar, banka şubelerinden ise 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru şartları ve diğer detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi, konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sürecinin yoğun ilgi görmesi, projenin ne kadar önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor. TC kimlik numarasına göre belirlenen başvuru takvimi sayesinde, tüm vatandaşların başvuru yapabilmesi sağlanıyor. Projenin, konut sorununa çözüm üretmede önemli bir rol oynaması bekleniyor. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'de kiracı sayısının az olduğuna dair açıklamaları, başvuru sayısının rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Bu durum, konut ihtiyacının sanıldığından çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

