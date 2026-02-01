HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tom Barrack: "Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack "Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar." dedi.

Tom Barrack: "Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var"
Recep Demircan

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilgili konuşan Barrack, "Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar." dedi.

Tom Barrack: "Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var" 1

Barrack'ın açıklamaısndan satır başları:

"BU TAM BİR DELİLİK"

"Türkiye’nin Avrupa’yı savunmasını istiyorsunuz ama Avrupa, Rusya’yla ilgili yaşananlardan endişe duyduğu için Türkiye’nin en ileri ve en iyi teçhizata sahip olmasını istemiyor. Bu tam bir delilik.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ

Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar."

Tom Barrack: "Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var" 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bozcaada'da heyelan! Yol ulaşıma kapandıBozcaada'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump recep tayip erdoğan Tom Barrack
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

MHP'den Ankara kulislerini hareketlendiren iddia

MHP'den Ankara kulislerini hareketlendiren iddia

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.