Tom Barrack: "Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilgili konuşan Barrack, "Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar." dedi.
Barrack'ın açıklamaısndan satır başları:
"Türkiye’nin Avrupa’yı savunmasını istiyorsunuz ama Avrupa, Rusya’yla ilgili yaşananlardan endişe duyduğu için Türkiye’nin en ileri ve en iyi teçhizata sahip olmasını istemiyor. Bu tam bir delilik.
Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar."
Okuyucu Yorumları 0 yorum