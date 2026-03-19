Park yeri yüzünden dehşet: 1 ölü, 2 yaralı! “Böyle olacağını bilsem kaçardım”

Antalya’nın Kepez ilçesinde iki taraf arasında bir gün önceden başlayan gerginlik, ertesi gün buluşmayla birlikte şiddetli kavgaya dönüştü. silah kullanılan olayda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

PARK YERİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi’nde oto yıkama işleten M.O. ile yan taraftaki market çalışanı Mustafa Deveci, 15 Mart’ta park yeri nedeniyle tartıştı.

Taraflar, ertesi gün yeniden konuşmak için anlaşarak sabah saatlerinde markette buluştu. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kavga sırasında M.O., yanında bulunan ağabeyi A.O.’nun tabancasını alarak market içinde ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Mustafa Deveci hayatını kaybetti. Olayda bulunan akrabaları M.D. (51) ile Ş.D. (24) yaralandı.

AĞABEYİ İLE KAÇTI

Olayın ardından M.O. ile A.O., geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında A.O.’yu kısa sürede yakaladı.

M.O.’nun yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Kepez ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişi polis ekiplerinin dikkatini çekti.

“ÇOK PİŞMANIM”

Polisin durdurmak istediği şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren takibin ardından yakalanan kişinin M.O. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan M.O.,

“Çok pişmanım, böyle olsun istemezdim. Böyle olacağını bilsem oradan kaçardım” dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolünün ardından M.O., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır