HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tonlarca saman balyası yandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir tarlada çıkan yangında tonlarca saman balyası tamamen yandı.

Tonlarca saman balyası yandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir tarlada çıkan yangında tonlarca saman balyası tamamen yandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarlada hasat sonrası hazırlanan saman balyalarına sıçradı. Alevler yüzlerce dönüm alandaki tonlarca saman balyasını sararken, ekipler yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, tarladaki saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine sürtünnesi sonrası çıktığı öğrenildi.

Tonlarca saman balyası yandı 1

Tonlarca saman balyası yandı 2

Tonlarca saman balyası yandı 3

Tonlarca saman balyası yandı 4

Tonlarca saman balyası yandı 5

Tonlarca saman balyası yandı 6

Tonlarca saman balyası yandı 2

Tonlarca saman balyası yandı 3

Tonlarca saman balyası yandı 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz Göktaş 'CHP'yi salın' iddialarını doğruladı! "Kılıçdaroğlu başını sallayıp gitti..."Deniz Göktaş 'CHP'yi salın' iddialarını doğruladı! "Kılıçdaroğlu başını sallayıp gitti..."
Gaziantep’teki dolandırıcılık olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındıGaziantep’teki dolandırıcılık olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.