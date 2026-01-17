HABER

Torba torba paralarla kaçtılar! 30 milyonluk vurgundan sadece 20 bin TL eksik çıktı

İzmir’de ATM’ye para yükleyen güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirip torbalar dolusu parayla kaçan organize suç örgütü çökertildi. Bir ay önceden planlanan soygunun tüm detayları ve vurgun anları güvenlik kameralarına da yansırken yakalanan 9 şüpheli tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin 30 milyonluk vurgundan sadece 20 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan ve Türkiye gündemine oturan milyonluk ATM soygununda sır perdesi aralandı. Maskeli ve silahlı şüphelilerin, ATM’ye para yükleyen güvenlik görevlilerini plastik kelepçeyle etkisiz hale getirerek torba torba paralarla kaçtığı olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturmada, soygunu yaklaşık bir ay önceden planladığı belirlenen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda ele geçirilen milyonlarca lira ve silahlar, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.

Olay, 12 Ocak'ta saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın ATM’sine para yüklemesi yapan nakil aracı, maskeli ve silahlı 3 şahıs tarafından hedef alındı. Soyguncular, güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirip plastik kelepçe takarak araçtaki paraları, görevlilere ait tabancayı ve cep telefonlarını gasp etti. Olayda kullandıkları araçla kaçan şüpheliler kayıplara karıştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda soygunu gerçekleştiren organize suç örgütü üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; soygundan elde edildiği değerlendirilen 13 milyon 162 bin 780 TL, 10 bin 300 Dolar, 6 bin 540 Euro ve 100 Sterlin ele geçirildi. Yetkililerle yapılan görüşmelerde çalınan paradan sadece 20 bin TL’nin eksik olduğu belirlendi. Ayrıca aramalarda güvenlik görevlilerine ait gasp edilen tabanca ve telefonların yanı sıra; 5 adet tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş bulundu.

1 AY ÖNCEDEN PLANLANDI

Öte yandan liderliğini F.A.’nın yaptığı örgütün soygunu yaklaşık 1 ay önceden planladığı ortaya çıktı. Şüphelilerin tanınmamak için eylemde kullandıkları araca başka araçlara ait plakaları bantlayarak taktıkları ve olaydan hemen sonra parayı izini kaybettirmek amacıyla farklı bir araca transfer ettikleri tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ve suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16), adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

