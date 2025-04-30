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Torbacı operasyonunda yakalanan şahsın 14 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da polis tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 gram uyuşturucu madde ile yakalanan ve gözaltına alınan bir şahsın 14 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Torbacı operasyonunda yakalanan şahsın 14 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte torbacılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İ.H.A., isimli şahsı gözaltına alan ekipler şüphelinin üzerinde 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ise ‘kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit’ suçlarından 14 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar hapis
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