HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Torbalı'daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Torbalı'daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Torbalı ilçesi Uyuzdere mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopterlerle müdahale edilirken, karadan da çok sayıda arazöz ve personel ile canla başla çalışma yürütüldü. Söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi ekipleri de araç, ekipman ve personeliyle büyük destek verdi.

Torbalı daki orman yangını kontrol altına alındı 1

Yangın bölgesine Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait araçlar, su tankeri ve zabıta ekipleri hızlıca sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgedeki canlıların tahliyesi ve tedavisi için veteriner ekipleri teyakkuzda bekletilirken, belediye personeli de alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Havadan ve karadan yapılan erken müdahale sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldıBilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldı
Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"

Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Torbalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.