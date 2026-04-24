Törende Asr-ı Şerif okudu, 333 hafız öğrenciyle fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafızlık icazet törenine katıldı. Erdoğan'ın Asr-ı Şerif okuduğu törenden görüntüler geldi.

Törende Asr-ı Şerif okudu, 333 hafız öğrenciyle fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrenci için gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine katıldı.

Törende Asr-ı Şerif okudu, 333 hafız öğrenciyle fotoğraf çektirdi 1

TEKBİRLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde, imam hatip okulları ile Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin tekbirleriyle karşılandı.

Öğrencilerin üzerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan atkıları takarak katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ERDOĞAN AŞR-I ŞERİF OKUDU

Erdoğan, burada Aşr-ı Şerif okurken, reisülkurra Mustafa Demirkan törende dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merasim sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Törende Asr-ı Şerif okudu, 333 hafız öğrenciyle fotoğraf çektirdi 2

Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, eğitmenler, öğrenci aileleri ile vatandaşlar da katıldı.

Törende Asr-ı Şerif okudu, 333 hafız öğrenciyle fotoğraf çektirdi 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından beraberindekilerle cuma namazını burada kıldı.

Törende Asr-ı Şerif okudu, 333 hafız öğrenciyle fotoğraf çektirdi 4

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un kıldırdığı namaz öncesinde, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Japonca hutbe irat edildi.

Törende Asr-ı Şerif okudu, 333 hafız öğrenciyle fotoğraf çektirdi 5
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

