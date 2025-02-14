Toros’un gücü adına: Yolda kalan TIR’ı çekti! “Türk otomobilinin gücü…”

Olay, sabah saatlerinde Konya'nın merkezi bir mahallesinde meydana geldi. Bir TIR’ın yolda kalması ile çevreden yardım gecikmedi.

YOLDA KALAN TIR, TOROS’UN GÜCÜYLE ÇEKİLDİ

Yolda arıza yapan büyük bir TIR, çevredeki araçların yardımıyla kurtarılmaya çalışırken, sürücüsünün bir anlık aklına gelen Toros marka araç yardımı, tüm olayı beklenmedik bir şekilde sonuca ulaştırdı.

Toros, TIR’ı çekmeye başladı ve çevredeki herkes, bu olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Görüntüleri izleyenler, ‘Toros’un gücü adına’ dedirtti.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI: “TÜRK OTOMOBİLİNİN GÜCÜ!”

Olayın görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, Toros’un gücünü takdir ettiler. “Boşuna Toros demiyorlar” ve “Dağ keçisi diye boşuna demiyorlar..” gibi yorumlarla, Toros aracın beklenmedik gücü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Toros, adeta yeniden gündeme geldi ve Türk otomobilinin gücünü bir kez daha kanıtladı.

TOROS EFSANESİ

Bu olay, Toros marka aracın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Konya'da yaşanan bu beklenmedik an, halk arasında "Türk otomobilinin gücü" olarak yorumlandı.

Toros'un gücü, gündem olurken bu tip olaylar, eski araçların ne kadar dayanıklı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.