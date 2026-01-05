HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı

Antalya’nın sahil kesimlerinde yağmur yağarken, Torosların zirvelerinden Alacabel adeta beyaza büründü. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından yüzlerce Manavgatlıyı ağırladı. Açık havayı fırsata çeviren genci yaşlısı vatandaşlar, kar keyfi için hafta sonu soluğu Alacabel’de aldı.

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı

Manavgat’tan araçlarıyla yaklaşık bir saatlik yolculuk yapan vatandaşlar, Torosların zirvesinde kış manzarasıyla karşılaştı. Aileler çocuklarıyla birlikte karda oynadı, gençler kızak ve poşetlerle kaydı, bazı ziyaretçiler ise kardan adam yaparak hatıra fotoğrafları çekti. Zirvede mangal yakıp semaverle çay demleyenler, Alacabel’i adeta açık hava piknik alanına çevirdi.

"Burası bizim Uludağ’ımız"
Kar keyfi için Alacabel’e gelen Manavgatlılar, bölgenin kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, "Ne zaman kar yağsa bir saat içinde buraya geliyoruz. Herkes Uludağ’a giderken biz Alacabel’e geliyoruz. Burası Torosların Uludağ’ı. Kış aylarında Manavgatlıların pazar günü kaçamak yaptığı tek yer burası. Yörükler diyarı olan Alacabel’in doğal güzelliği bambaşka" ifadelerini kullandı.
Bazı sürücülerin otomobil ve kamyonetlerle boş karla kaplı geniş arazide karda drift attığı anlar ise kameraya yansıdı.

"Yazın deniz, kışın kar"
Ailesiyle birlikte Manavgat’tan Alacabel’e gelen Serkan Poyraz, yaz ve kış mevsimlerini farklı güzelliklerle yaşadıklarını belirterek, "Yazın Manavgat’ta denizin keyfini çıkarıyoruz, kışın ise Alacabel’e gelerek karın tadını çıkarıyoruz. Mangalımızı yakıyoruz, çayımızı demliyoruz, çocuklarla kardan adam yapıp kayıyoruz. Burası bizim vazgeçilmezimiz. Yazın ise Yörükler diyarı olarak bambaşka bir güzelliğe bürünüyor" diye konuştu.
Hafta sonu boyunca yoğunluk yaşanan Alacabel’de kartpostallık görüntüler oluşurken, Torosların zirvesi Manavgatlıların kış mevsimindeki buluşma noktası olmaya devam etti.

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 1

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 2

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 3

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 4

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 5

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 6

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 7

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 8

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 9

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 10

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 11

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 12

Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı 13Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da "bellek krizi" stokları vurduAlmanya'da "bellek krizi" stokları vurdu
Necla Özmen'den "Babam" dediği Trump'a 'Maduro' çağrısıNecla Özmen'den "Babam" dediği Trump'a 'Maduro' çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.