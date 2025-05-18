Torpidodaki gizli düzenek ortaya çıktı! Kolçağa düzenek kurmuş

Olay, 10 Ocak Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta şüphelilere yönelik çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, durumundan şüphelendiği 34 KUN 769 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan indirilen sürücü Ömer K.’nin (24), Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bunun üzerine polis sürücünün üst araması sırasında kokain ele geçirdi.

GİZLİ BÖLME KABLOSUZ KULAKLIKLA AÇILDI

Şüphelinin tedirgin hareketler sergilemesi, çelişkili ifadeler kullanması ve cep telefonunun açık kilit ekranında bir konuma gittiğini gören ekipler durumdan şüphelendi. Araçta yapılan incelemelerde polis, direksiyonun solundaki far düğmesini sağ tarafa çevirip öne doğru çektikten sonra orta kısmında bulunan kolçağın kapağının açıldığını gördü. Kapağın iç kısmının üst tarafına kablosuz kulaklığı sürten yunus polisi, torpido kısmının yaylı düzenekle açıldığını da tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gizli bölmede yapılan incelemede 10 parça satışa hazır kokain, 24 parça esrar ve toplamda 73 bin 100 lira nakit para ele geçirdi. Uyuşturucu ve nakit paraya el konulurken, şüpheli Ömer K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ömer K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır