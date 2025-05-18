HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Torpidodaki gizli düzenek ortaya çıktı! Kolçağa düzenek kurmuş

Beşiktaş'ta motorize yunus polisi, durdurdukları araçtaki sürücünün üstünde kokain ele geçirdi. Telefonda navigasyonun açık olmasından şüphelenen polis, araçtaki kablosuz kulaklığı kolçağa sürtünce torpidodaki yaylı gizli düzeneği de ortaya çıkardı. Yapılan incelemede 34 parça satışa hazır kokain ve esrarla, 73 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Torpidodaki gizli düzenek ortaya çıktı! Kolçağa düzenek kurmuş

Olay, 10 Ocak Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta şüphelilere yönelik çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, durumundan şüphelendiği 34 KUN 769 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan indirilen sürücü Ömer K.’nin (24), Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bunun üzerine polis sürücünün üst araması sırasında kokain ele geçirdi.

GİZLİ BÖLME KABLOSUZ KULAKLIKLA AÇILDI

Şüphelinin tedirgin hareketler sergilemesi, çelişkili ifadeler kullanması ve cep telefonunun açık kilit ekranında bir konuma gittiğini gören ekipler durumdan şüphelendi. Araçta yapılan incelemelerde polis, direksiyonun solundaki far düğmesini sağ tarafa çevirip öne doğru çektikten sonra orta kısmında bulunan kolçağın kapağının açıldığını gördü. Kapağın iç kısmının üst tarafına kablosuz kulaklığı sürten yunus polisi, torpido kısmının yaylı düzenekle açıldığını da tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gizli bölmede yapılan incelemede 10 parça satışa hazır kokain, 24 parça esrar ve toplamda 73 bin 100 lira nakit para ele geçirdi. Uyuşturucu ve nakit paraya el konulurken, şüpheli Ömer K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ömer K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da ruhsatsız işletiyorlardı! İhbar yağdı, harekete geçildiİstanbul'da ruhsatsız işletiyorlardı! İhbar yağdı, harekete geçildi
Metrelerce savrulan sürücüler ağır yaralandıMetrelerce savrulan sürücüler ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Yürek burkan sözler! Okan Buruk duyar duymaz...

Yürek burkan sözler! Okan Buruk duyar duymaz...

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

Boşanmak isteyen eşinin ailesine kezzapla saldırdı

Boşanmak isteyen eşinin ailesine kezzapla saldırdı

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

'Tarlayı nasıl sürersin' kavgası tüfekli katliama dönüştü

'Tarlayı nasıl sürersin' kavgası tüfekli katliama dönüştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.