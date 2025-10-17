Torpil talebi ifşa oldu! Yanlış Cemil Çiçek'e attığı mesajlar ortaya çıkan akademisyen hakkında harekete geçildi

Yanlış Cemil Çiçek'e mesaj atan akademisyenin torpil talebi ifşa oldu. İddiaya konu mesajların ortaya çıkması sosyal medyada infial uyandırırken Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden (NNYÜ) açıklama geldi.

'HSK ÜYELİĞİ' TALEBİ

Ekran görüntüsü paylaşılan mesajlaşmada, avukat Cemil Çiçek'i eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek sanan akademisyenin, HSK üyeliği için kendisinden 'torpil' talep ettiği öne sürülen ifadeler yer alıyor.

Ankara Barosu avukatlarından Cemil Çiçek kendisine gelen bu mesajları sosyal medyada paylaşmıştı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yaşananlarla ilgili açıklama geldi. Akademisyen hakkında idari işlem başlatıldığı duyurulan açıklama şu şekilde:

“Kurtuluş mücadelemizde, Kayseri'de Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasına ön ayak olarak işgal hareketlerine karşı mücadele eden ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dava arkadaşı Nuh Naci Yazgan'ın ismini taşıyan ve tamamen ülkemize hizmet ve Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmak için kurulan Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana her zaman hem yerelde hem de ulusalda ülkemize bilimsel katkılar sunmak ve ahlak sahibi, çalışkan, dürüst ve erdemli gençler yetiştirmek vizyonunu temel hedef edinmiştir.

AKADEMİSYEN HAKKINDA HAREKETE GEÇİLDİ

15 Ekim 2025 tarihinde X (eski ismi twitter) platformunda https://x.com/avcemilcicek69 linkteki hesapta, Üniversitemiz öğretim üyelerinden birisinin ilgili hesap sahibine eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'ten HSK üyeliği için torpil istediğine dair gönderdiği iddia edilen whatsapp mesajları paylaşılmıştır. Söz konusu mesajları gönderdiği iddia edilen kişi hakkında idari işlem başlatılmıştır.

Hem yüce Türk milletine hem de ismini yaşatmaktan dolayı onur duyduğumuz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün silah arkadaşı merhum Nuh Naci YAZGAN'a karşı görev ve sorumluluklarımızın farkında olarak, bilimden, iyi ahlaktan ve faziletten hiçbir zaman için sapmayacağımızı, bu ilkelerimizi ihlal etmeye tenezzül edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski Adalet Bakanı ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek