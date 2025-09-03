HABER

Torununa şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı! Gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde torununu darbeden bir babaannenin görüntüleri, sosyal medyaya düşünce yetkililer harekete geçti. Babaanne gözaltına alınırken, 7 yaşındaki çocuk devlet koruması altına alındı.

Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı.

Babanın işte olduğu bir gün minik M.E.Ş. babaanne F. Ş. tarafından darbedildi. İddiaya göre sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.

