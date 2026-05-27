Tosunun darbesiyle yaralanan vatandaşın bacağına 60 dikiş atıldı

Kahramanmaraş’ta kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti. Tosunun boynuz darbesiyle bacağından yaralanan vatandaşa ise 60 dikiş atıldı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayram namazının ardından başlayan kurban kesimlerinde dikkatsizlik ve hayvanların ani hareketleri nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. El, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Tedavileri tamamlanan bazı vatandaşlar taburcu edildi. Yaralı vatandaşlardan bazıları kurbanlık hayvanı kesmeye çalışırken, bazıları ise hayvanın derisini yüzme işlemi sırada kendilerini yaraladıklarını ifade ettiler.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası’na başvuran Şeref Çınarlıdere, kesmeye çalıştığı tosunun boynuzunun sağ bacağına saplanması sonucu yaralandığını belirtti. Çınarlıdere’nin bacağına yaklaşık 60 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Çınarlıdere, "Kurban keserken tosunun boynuzu bacağıma saplandı. Şükür iyiyim. İçte ve dışta çok sayıda dikiş var" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

