Trabzon 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, tipik yaz koşullarına uygun olacak. Hafif yağmurlu ve nemli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 25°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 30°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79 seviyesinde olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 6.55 km hızla esecek. Bu koşullar, Trabzon'un yaz aylarındaki yaygın hava durumunu yansıtıyor.

2 Ağustos Cumartesi günü de benzer hava koşulları devam edecek. Hafif yağmurlu ve nemli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık 25°C olacak. Hissedilen sıcaklık 27°C, nem oranı %82 ve rüzgar, batıdan saatte 2.92 km hızla esecek. 3 Ağustos Pazar günü hava biraz daha güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık 25°C, hissedilen sıcaklık 30°C ve nem oranı %75 civarında öngörülüyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 4.75 km hızla esecek. Bu dönemde yağışların azalması ve güneşli günlerin artması bekleniyor.

Trabzon'un yaz aylarında yüksek nem oranı, dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık verebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hafif yağmurluk veya şemsiye bulundurmalı. Ayrıca, nem oranının yüksekliği nedeniyle terleme artabilir. Bol su tüketimi ve hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın hızı düşük olabilir. Bu nedenle, deniz kenarında veya açık alanlarda serinlik sağlamayabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir. Yağışların ani ve kısa süreli olabileceği unutulmamalıdır. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir.