Trabzon 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %33 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 17.7 km/saat olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 2 Kasım Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında değişecek. 3 Kasım Pazartesi günü havanın az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde genel olarak hava koşulları ılımandır. Yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabahları ve akşamları sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının düşük olması cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgar hızı orta seviyede olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanır. Yeni rüzgar yönü ve hızı değişebilir. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol ediniz.