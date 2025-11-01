HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'un 1 Kasım 2025 Cumartesi gününde hava durumu, genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 20°C, akşam ise 13°C olarak ölçülecek. Nem oranı %33, rüzgar hızı 17.7 km/saat tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde havanın genel olarak ılıman kalması, yağış olmaması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği için kalın giyinmek önem kazanıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. İşte detaylar...

Trabzon 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %33 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 17.7 km/saat olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 2 Kasım Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında değişecek. 3 Kasım Pazartesi günü havanın az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde genel olarak hava koşulları ılımandır. Yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabahları ve akşamları sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının düşük olması cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgar hızı orta seviyede olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanır. Yeni rüzgar yönü ve hızı değişebilir. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol ediniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Sındırgı'da bir deprem daha! Güne korkutan bir sarsıntıyla daha uyandılar…Sındırgı'da bir deprem daha! Güne korkutan bir sarsıntıyla daha uyandılar…

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.