Trabzon 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yüksek sıcaklıkların beklendiği bir gün olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 29°C civarında seyredecek. Yüksek nem oranı, bunaltıcı bir atmosfer yaratabilir. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Ağustos Pazar günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu günde 29°C civarında kalacak. 4 Ağustos Pazartesi günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar bu gün de 29°C civarında olacak. 5 Ağustos Salı günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 29°C civarında kalacak. Bu süre zarfında, hava koşullarının genel olarak sıcak ve nemli kalması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve yüksek nem oranı nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak ve nemli hava koşulları, vücut ısısının hızla yükselmesine neden olabilir. Bu durum, sıcak çarpması riskini artırır. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri sırasında bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalınması faydalıdır. Ayrıca, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir.