Trabzon 02 Aralık Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 2 Aralık 2025 Salı günü, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde yağışların hafiflemesi ve hava koşullarının sakinleşmesi öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklıklar 13-15°C arasında seyredecek. Ayrıca, nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.

Melih Kadir Yılmaz

Trabzon'da, 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Öğleden sonra, yağışların hafiflemesi ve hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 13-15°C arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Aralık Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14-15°C civarında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15-16°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü açık hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 16-17°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde sabah saatlerinde yağışların etkili olacağı göz önüne alınıyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, terleme ve rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun bir mont veya ceket giymeniz önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Buna göre giyinmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır.

