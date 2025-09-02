HABER

  3. Yaşam

Trabzon 02 Eylül Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kararsızdır.

Trabzon 02 Eylül Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Trabzon'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kararsızdır. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 27°C civarında olacak. Ani ve yoğun yağışlar, gök gürültüsü ve şimşek aktiviteleri olabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

3 Eylül Çarşamba günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık yaklaşık 24°C olacak. Nem oranı yüksek kalacaktır. 4 Eylül Perşembe günü, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar zaman zaman devam edecektir. 5 Eylül Cuma günü hava daha sakinleşecek. Çoğunlukla güneşli bir gün bekleniyor.

Trabzon'un Eylül ayı, ortalama 18.5°C sıcaklık ve %87 nem oranıyla yağışlıdır. Bu dönemde yağış miktarı 261 mm'ye ulaşabilir. Yağmurlu gün sayısı 13'e çıkabilir. Eylül ayında dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

Trabzon'da Eylül ayı boyunca değişken hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak olası kazaların önüne geçebilir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacaktır. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek konforunuzu artırabilir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
