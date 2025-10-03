Trabzon 03 Ekim Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %90 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:20, gün batımı saati ise 18:00 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklıkların 27°C'ye kadar yükselebileceği düşünülüyor. Hava koşullarının daha sıcak olması olasılığı var. 5 Ekim Pazar günü hava daha bulutlu olacak. Hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. 6 ve 7 Ekim tarihlerinde daha fazla bulutlanma söz konusu. Yağış ihtimalinin de artması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yağmurluk giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan korur. Sıcak günlerde bol su içmek gerekiyor. Hafif kıyafetler tercih edilmesi vücut ısısını dengede tutar. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.