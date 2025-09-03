HABER

Trabzon 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Devrim Karadağ

Trabzon'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 22°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar güneybatıdan saatte 22 kilometre hızla esecek. Gün boyunca su sıcaklığı 25°C civarında olacak.

4 Eylül Perşembe günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık 22°C ile 26°C arasında olacak. 5 Eylül Cuma günü hava daha sakinleşecek. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 27°C arasında seyredecek. 6 Eylül Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 22°C ile 27°C arasında değişecek. 7 Eylül Pazar günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 22°C ile 26°C arasında olacak.

Trabzon'un Eylül ayı genellikle yüksek nem oranları ve değişken hava koşulları ile karakterizedir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacağından hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmek rahatlık sağlayacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre önlemler alınmalı, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır.

