Trabzon 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile keyifli bir gün sunacak. Sıcaklık 15°C'ye ulaşırken, hafta sonu hava bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Pazar günü 18°C civarında olacak hava için şemsiye ve su geçirmez giysi öneriliyor. Rüzgarın düşük hızda olması, günün keyfini artıracak. Hava koşullarını takip ederek planlarınızı buna göre oluşturmak önemli.

Hazar Gönüllü

Trabzon'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı sunuyor. Sıcaklık 15°C'ye kadar yükselebilir. Cumartesi günü hava bulutlanacak. Sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. Ancak yağış beklenmiyor. Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 18°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle Pazar günü için hazırlıklı olmak faydalı. Sağanak yağışların etkili olabileceği bu gün için yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Su geçirmez bir mont giymek de iyi bir seçenek. Nem oranının yüksek olması muhtemel. Buna göre giyinmek, rahat etmenizi sağlayacaktır.

Sıcaklık 15°C ile 19°C arasında değişecek. Bu, ılık bir hava demektir. Kat kat giyinerek hava koşullarına uygun olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giyebilirsiniz. Rüzgarın hızı düşük bekleniyor. Bu, rüzgarın rahatsız edici olmayacağı anlamına geliyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak hiçbir zaman kötü bir fikir değildir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde genel olarak ılık ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemli. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Gerekirse uygun önlemler alarak gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
