Trabzon 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, kısmen güneşli ve ılıman olacak.

Trabzon 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Trabzon'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, kısmen güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Nem oranı %75 olacak. Rüzgar hızı ise 21 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Trabzon'un Eylül ayındaki ortalama değerlerine yakın. Genel olarak açık ve ılıman bir hava bekleniyor.

Cumartesi günü de benzer hava koşulları devam edecek. Kısmen güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 22°C olacak. Pazar günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 21°C civarında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hızın azaltılması önemlidir. Evlerde yüksek nem oranı nedeniyle rutubet oluşumunu engellemek için havalandırma artırılmalıdır. Nemlendirici cihazların kullanılması önerilir.

Trabzon'un Eylül ayı genellikle 18.5°C ortalama sıcaklık, 16°C minimum ve 21.1°C maksimum sıcaklık değerleriyle tanımlanır. Aylık yağış miktarı 261 mm, nem oranı ise %87’dir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Planlarınızı hava koşullarına göre yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.

