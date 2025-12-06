Trabzon 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık olacak. Sıcaklık, artan bulutlarla 18°C'ye kadar yükselebilir. Pazar günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Bu günde sıcaklık 17°C civarında olacak. Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C seviyelerinde kalacak. Salı günü hava sıcaklıkları 16°C civarına düşecek.

Trabzon'un Aralık ayındaki iklimi, ortalama en yüksek sıcaklıkların 10.7°C civarında olduğu bir dönemi kapsar. En düşük sıcaklıklar ise -0.8°C seviyelerinde görülmektedir. Bu dönemde hava genellikle ılımandır. Dışarıda vakit geçirirken kat kat giyinmek önemlidir. Yağmurluk bulundurmak da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava ılıman ve bulutlu devam edecek. Dışarıda vakit geçirirken kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Sahilde vakit geçirecekler için dalga yüksekliğine dikkat edilmeli. Rüzgar hızı da göz önünde bulundurulmalı. Gerekirse denize girmemek tercih edilmelidir.