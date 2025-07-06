HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu yer yer sağanak yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Trabzon 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlarla başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde hava açacak ve güneşli bir hale gelecek. Sıcaklıklar 20°C ile 26°C arasında değişecek. Pazartesi günü hava tamamen açacak ve sıcaklıklar 21°C ile 26°C arasında seyredecek. Salı ve Çarşamba günleri de benzer şekilde güneşli ve sıcak geçecek. Sıcaklıklar bu günlerde 21°C ile 28°C arasında olacak. Perşembe günü hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar 23°C ile 29°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir ortam sunacak. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışların olabileceğini unutmamak gerekir.

Bu dönemde sabahları ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Sıcak havalarda vücudun su dengesini korumak adına bol su içmeye özen gösterin. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edebilir, gerektiğinde serinlemek için gölgelik alanlarda vakit geçirebilirsiniz.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi!ABD kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi!
Ormanlar için, camilerde dua edildi...Ormanlar için, camilerde dua edildi...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor

Galatasaray'da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

'Ezdi ve geçti' Altın, euro, dolar, borsa... En çok kazandıran belli oldu

'Ezdi ve geçti' Altın, euro, dolar, borsa... En çok kazandıran belli oldu

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

Trump ile kavga etmişti! Elon Musk, kurduğu yeni partiyi resmen açıkladı

Trump ile kavga etmişti! Elon Musk, kurduğu yeni partiyi resmen açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.