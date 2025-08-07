Trabzon 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 30°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 25°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacağı için hava bunaltıcı olabilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 km hızla esecek.

8 Ağustos Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 24°C civarında olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü alçak bulutların görülmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yine 28°C, gece 24°C civarında kalacak. 10 Ağustos Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 23°C civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Yüksek sıcaklık günlerinde bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlardaki uçabilecek nesnelerden uzak durmak ve dikkatli olmak gerekmektedir.