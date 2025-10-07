HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 07 Ekim Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak.

Trabzon 07 Ekim Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Trabzon'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarında. Gece ise bu sıcaklık 16°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %73 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı ise 2.6 km/saat kadar tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:24 olacak. Gün batımı saati ise 17:54 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 25°C'ye yükselebilir. 9 Ekim Perşembe günü sıcaklık 24°C civarında kalması tahmin ediliyor. 10 Ekim Cuma günü ise sıcaklığın 20°C'ye düşmesi öngörülüyor. Aynı zamanda yağış ihtimali artacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. 10 Ekim Cuma günü beklenen yağışlar için şemsiye veya su geçirmez giysiler yanınıza almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"
Serdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldıSerdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.