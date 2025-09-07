Trabzon 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

8 Eylül Pazartesi günü, bölgedeki bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25°C, gece 22°C civarında olacak. Nem oranı %84, rüzgar hızı batıdan saatte 19 kilometre olarak tahmin ediliyor.

9 Eylül Salı günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 25°C, gece 21°C olacak. Nem oranı %84, rüzgar hızı batıdan saatte 19 kilometre olarak bekleniyor.

10 Eylül Çarşamba günü, zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklık 24°C, gece 19°C civarında olacak. Nem oranı %84, rüzgar hızı batıdan saatte 19 kilometre tahmin ediliyor.

Yağışların yoğun olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız. Sürekli yüksek nem oranları, terlemenin azalmasına neden olabilir. Vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bol su içerek ve hafif giysiler tercih ederek vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz.

Rüzgarın batıdan esmesi, deniz kenarındaki aktiviteleri planlarken dikkatli olmanızı gerektiriyor. Deniz seviyesindeki dalga yüksekliği ve akıntılar hakkında güncel bilgileri kontrol etmelisiniz. Hava koşullarının hızlı değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı güncellemelisiniz. Bu, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.