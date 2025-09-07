HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 22°C olarak bekleniyor. Nem oranı %84 civarında. Rüzgar, batıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. Su sıcaklığı 26°C olacak.

Trabzon 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

8 Eylül Pazartesi günü, bölgedeki bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25°C, gece 22°C civarında olacak. Nem oranı %84, rüzgar hızı batıdan saatte 19 kilometre olarak tahmin ediliyor.

9 Eylül Salı günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 25°C, gece 21°C olacak. Nem oranı %84, rüzgar hızı batıdan saatte 19 kilometre olarak bekleniyor.

10 Eylül Çarşamba günü, zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklık 24°C, gece 19°C civarında olacak. Nem oranı %84, rüzgar hızı batıdan saatte 19 kilometre tahmin ediliyor.

Yağışların yoğun olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız. Sürekli yüksek nem oranları, terlemenin azalmasına neden olabilir. Vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bol su içerek ve hafif giysiler tercih ederek vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz.

Rüzgarın batıdan esmesi, deniz kenarındaki aktiviteleri planlarken dikkatli olmanızı gerektiriyor. Deniz seviyesindeki dalga yüksekliği ve akıntılar hakkında güncel bilgileri kontrol etmelisiniz. Hava koşullarının hızlı değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı güncellemelisiniz. Bu, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattıÖzgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı
Bursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralıBursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.