Trabzon 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve sisli olarak öngörülmektedir. Gün boyunca sıcaklık 10.8°C ile 12.7°C arasında değişecektir. Nem oranı %98 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı ise 4 km/saat civarında seyredecektir. Gün doğumu saati 06:57, gün batımı saati ise 17:09 olarak hesaplanmıştır.

8 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklığın 16°C ile 19°C arasında değişmesi beklenmektedir. Nem oranı %64 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı 2 km/saat civarında seyredecektir. 9 Kasım Pazar günü de hava kapalı kalmaya devam edecektir. Sıcaklıkların 15°C ile 17°C arasında olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Plan yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız gerekebilir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Sisli günlerde trafik kazaları artabilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli, takip mesafenizi artırmalısınız. Hava durumu raporlarını sık sık kontrol etmek önemlidir. Böylece güncel bilgilere sahip olup, planlarınızı daha sağlıklı yapabilirsiniz.