Trabzon 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığının 21°C civarında, gece ise 17°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un Mayıs ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 16°C ile 21°C arasında değişmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 8 Mayıs Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 22°C, gece sıcaklıklarının ise 16°C civarında olması tahmin ediliyor. 9 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü artan bulutlarla birlikte hava sıcaklıklarının 23°C civarında olması öngörülüyor.

Trabzon'un Mayıs ayındaki hava durumu, genellikle ılıman ve nemlidir. Bu dönemde yağışlar sık görülür. Trabzon'da yağmurlu günlerin oranı %23 ile %26 arasında değişmektedir.

Bu hava koşulları dikkate alındığında, 8 Mayıs'ta beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, alerjik reaksiyonlara hassas olanların dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse ilaçlarını yanlarında bulundurmaları uygun olur. Sıcaklıkların ılıman olması nedeniyle, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Bu önlemler, hem sağlığınızı korur hem de günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.