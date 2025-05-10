Trabzon 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Gün boyunca artan bulutlar ile sıcaklık 22°C’ye kadar çıkacak. Bu durum, şehrin tipik Mayıs ayı havasına uygun.

11 Mayıs Pazar günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 13°C arasında değişecek. 12 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmur öngörülüyor. 13 Mayıs Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. 14 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmur olacak. 15 Mayıs Perşembe günü ise bulutlu ve güneşli hava koşulları görülmesi muhtemel. Bu günlerde sıcaklıklar 15°C ile 11°C arasında seyredecek.

Trabzon'un Mayıs ayı genellikle 12 güneşli gün, 8 uzun süre yağışlı gün ve 5 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Nem oranı bu dönemde %85 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı %5'tir. Rüzgar güney yönünden saatte ortalama 12 km hızla eser. Deniz suyu sıcaklığı ise 16°C civarındadır.

Bu hava koşullarını dikkate alarak, özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyon riski artabilir. Alerji geçmişi olanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Trabzon'da Mayıs ayı boyunca değişken hava koşulları beklenmektedir. Plan yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, konforlu ve sağlıklı bir deneyim için gereklidir.