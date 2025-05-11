Trabzon 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu yağmurlu olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 12 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16°C, gece 13°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 12°C olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 15°C, gece 12°C civarında seyredecek. 15 Mayıs Perşembe günü bulutlu hava devam edecek. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 11°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği bazı zorluklar yaratabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, yağmur nedeniyle oluşabilecek kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması önemlidir. Seyahat planları yaparken hava durumunu güncel olarak takip etmek gereklidir. Planlarda esneklik sağlamak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olabilir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin hava koşulları bekleniyor. Hava durumuna uygun giyinmek, açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu şekilde konforlu ve güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz.