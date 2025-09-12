Trabzon 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz hava sıcaklığı 25°C civarında, akşam ise 23°C seviyelerinde olacaktır. Nem oranı gün boyunca %63 ile %77 arasında değişecek. Hafif yağış ihtimali mevcuttur. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 9 km ile 12 km arasında esecektir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 13 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. 14 Eylül Pazar günü sıcaklık 24°C seviyelerine düşecektir. Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve nemli olması öngörülmektedir. Özellikle 15 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor. Yağış ihtimali düşüktür.

Trabzon'un Eylu'l ayındaki iklimi genellikle ılımandır. Nemli bir hava söz konusudur. Yağış miktarları ay boyunca değişkenlik göstermektedir. Eylu'l ayının ilk günlerinde yağış ortalaması 8 mm'dir. 10 gün boyunca yağmur yağmaktadır. 11. ile 20. günler arasında ortalama 5 mm yağış düşmektedir. Bu dönemde 9 gün boyunca yağmur görülmektedir. Ayın sonlarına doğru ortalama 8 mm yağış düşmekte ve 10 gün yağmur görülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve nemli olacak. Özellikle 15 Eylül Pazartesi günü beklenen kısa süreli sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir. Bu nedenle, 15 Eylül Pazartesi günü için plan yaparken, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava raporlarını takip ederek planlarınızı hava koşullarına göre düzenlemeniz önerilir.