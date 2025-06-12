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Trabzon 12 Haziran Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 12 Haziran Perşembe hava durumu yer yer bulutlu ve güneşli olacak.

Trabzon 12 Haziran Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 25°C, gece en düşük sıcaklık ise 20°C civarında seyredecek. Bu dönemde nem oranı yüksek olabileceği için hava bunaltıcı hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 13 Haziran Cuma günü alçak bulutlar ile 24°C sıcaklık öngörülüyor. 14 ve 15 Haziran Cumartesi ve Pazar günlerinde yer yer sağanak yağmurlar etkili olabilir. Bu günlerde sıcaklık 24°C ile 21°C arasında değişecek.

Hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler alınabilir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmak için bu önlemler önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, terlemeyi azaltmak amacıyla hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca, bol su içerek vücudun su dengesini korumak önemli. Yağmurlu günlerde yollar kaygan olabilir. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olmak gerekir.

Trabzon'da Haziran ayının ortalarında hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak konforlu ve güvenli bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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