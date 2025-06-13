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Trabzon 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 13 Haziran Cuma hava durumu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Trabzon 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Trabzon'da 13 Haziran 2025 Cuma günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C, gece ise 21°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde yüksek nem oranı hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir.

14 Haziran Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının 23°C civarında olacağı düşünülüyor. 15 Haziran Pazar günü de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 22°C, gece ise 16°C civarında olması bekleniyor. 16 Haziran Pazartesi günü muhtemel sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığının 23°C civarında olması tahmin ediliyor.

Trabzon'un Haziran ayındaki iklimi yüksek nem oranları ve yağışlı günleriyle bilinir. Bu dönemde ortalama sıcaklık 17.5°C, nem oranı ise %85 civarındadır. Yağışlı ve nemli hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Bu hava koşullarına karşı önlemler almak gerekir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmak yararlıdır. Şemsiye taşımak da faydalıdır. Dışarıda geçirilen süreyi minimumda tutmak önemli bir husustur. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden bol su içerek vücudun su dengesini korumak önemlidir. Sık sık yağışlar yolların kaygan olmasına sebep olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak hayati önem taşır.

Bu dönemde hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamaları buna göre yapmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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