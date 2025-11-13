Trabzon 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 16°C olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %92 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 1.5 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati ise 17:05 olarak hesaplanmıştır.

14 Kasım Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü çoğunlukla geç saatlerde sağanak yağışlar olacak. 16 Kasım Pazar günü bulutlar arasında ara ara güneş kendini gösterecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 14°C ile 15°C arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11°C ile 12°C arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmayalım. Trafik kurallarına uyulması önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek gerekmektedir. Sıcak içecekler tüketmek sağlıklıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulunduralım. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.