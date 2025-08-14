HABER

Trabzon 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 28°C, gece ise 22°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Trabzon'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı ise %83 civarında olacak.

15 Ağustos Cuma günü hava bulutlu ve güneşli bir karışım gösterecek. Sıcaklıklar 28°C ile 23°C arasında değişecek. 16 Ağustos Cumartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu gün 28°C ile 22°C arasında olacak.

Trabzon'un Ağustos ayındaki iklimi yüksek nem oranları ve düzenli yağışlarla karakterizedir. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20°C ile 23°C arasında değişir. Nem oranı ise %89 civarındadır.

Bu hava koşullarında, yüksek nem nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların korunmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmanızda yarar vardır.

