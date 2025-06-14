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Trabzon 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 14 Haziran Cumartesi hava durumu 22°C civarında seyredecek.

Trabzon 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler öngörülüyor. 15 Haziran Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. 16 Haziran Pazartesi günü sağanak yağışlar öngörülüyor. 17 Haziran Salı günü muhtemel sağanaklar görülecek. 18 Haziran Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli bir hava yaşanacak. 19 Haziran Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü bol güneş ışığı olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı hava koşullarına göre ayarlamanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korumanız açısından önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler seçmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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