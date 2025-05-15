Trabzon 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Bu dönemde ortalama gündüz sıcaklıkları 14°C ile 17°C arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü sıcaklıkların 17°C civarına yükselebileceği öngörülüyor. Hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 18°C civarına ulaşacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 18 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 18°C civarında kalacak. Ayrıca aralıklı yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

Trabzon'un Mayıs ayındaki iklimi, ortalama 14°C gündüz ve 9.9°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Aynı zamanda Mayıs ayında 168 mm yağış ve %83 nem oranı gözlemleniyor.

Bu dönemde yağışların artması ve sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Özellikle 18 Mayıs Pazar günü için yağmurlu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken, hava durumunu dikkate alarak uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı yapmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmamak ve gerekli önlemleri almak da önemlidir.