Trabzon 16 Ekim Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Sıcaklık aralığı 14°C ile 19°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı ise %73 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak kısmen güneşli geçecek. 17 Ekim Cuma günü sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında olacak. 18 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 15°C ile 21°C arasında seyredecek. 19 Ekim Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalıdır. Özellikle Pazar günü bu tedbirler dikkate alınmalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.