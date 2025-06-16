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Trabzon 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 16 Haziran Pazartesi hava durumu sağanak yağışlarla geçecek.

Trabzon 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 17°C seviyesinde seyredecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışların görülebileceğini gösteriyor.

17 Haziran Salı günü muhtemel sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 23°C civarında olması öngörülüyor. 18 ve 19 Haziran Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise güneşli hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 24-25°C arasında, gece sıcaklıkları 18-19°C civarında olacak. 20 Haziran Cuma günü de bol güneş ışığı altında hava sıcaklıklarının 25°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların olabileceği akılda bulundurulmalı. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkili olacağı günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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