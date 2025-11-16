HABER

Trabzon 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 11°C ile 16°C arasında değişecekken, nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 12 km olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. Güneşli günlere rağmen yağışlı günlerde hazırlıklı olmak önem taşıyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız.

Trabzon'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 11°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 12 km tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:09, gün batımı 17:01 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. Pazartesi günü hava bol güneş ışığı alacak. Salı ve Çarşamba ise parlak güneş ışığı sürecek. Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %74 ile %78 arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 20 km civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giyin. Yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu kontrol edin. Gerektiğinde planlarınızı güncellemek önemlidir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlayacaktır.

